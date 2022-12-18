Китайський автопром збагачується через дефіцит автомобілів у РФ

Китайські автовиробники збільшують свої прибутки на російському ринку, оскільки західні санкції та припинення поставок американських і європейських брендів викликали небувале зростання цін на машини.

Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що товарні запаси за марками, що пішли, будуть розпродані до кінця I кварталу 2023 року, а вартість нових машин зросте на 10%, проте в агентстві не вказують порог цін, від якого відштовхуються дилери.

За словами гендиректор ГК "Автодім" Андрія Ольховського, компанії з КНР "продовжать нарощувати обсяги та заробляти прибуток" на російському ринку.

Водночас дилери додають, що вартість машин залежатиме від курсів валют і логістичних ланцюжків поставок.

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Лише 14 брендів із 60 залишилися на російському автомобільному ринку до кінця 2022 року, три з них російські, а решта - китайські.

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Китайські бренди становлять майже третину автомобільного ринку Росії - цей сектор більше, ніж будь-який інший, демонструє зростаюче значення Китаю для економіки РФ після відходу західних компаній.