НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку до понад 841 мільйона доларів

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За тиждень 12 по 16 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 841,42 млн доларів і купив 7,3 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, регулятор протягом останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку 851,42 млн дол. При цьому НБУ купив тільки 73 млн доларів. Нацбанк вже третій місяць поспіль збільшує обсяг проданої валюти. Минулого тижня було продано 583,44 млн доларів, а тижнем раніше 569,32 млн доларів.

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,25 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 24,82 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

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