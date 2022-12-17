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Голова Київської ОВА: на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електроенергії

Субота, 17 грудня 2022, 14:10 - Ігор Пилипів
 
getty images

Після ракетних обстрілів держави-терориста, 16 грудня, у Київській області тривають відновлювальні роботи, близько 50% абонентів наразі відсутнє електропостачання.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"За рішенням "Укренерго" на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 50% регіону наразі без світла", – йдеться в повідомленні. 

Також через дощ зі снігом ускладнюється процес відновлення, оскільки відбувається обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі. 

Додається, що у Київській області працює 400 Пунктів Незламності. Там можна підзарядитися та дізнатися актуальні новини. 

Нагадаємо:

Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись, проте дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним.

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