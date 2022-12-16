В уряді хочуть підвищити вартість акцизної марки на понад 60%

Міністерство фінансів України пропонує підвищити вартість акцизної марки, якою виробники маркують алкогольні та тютюнові вироби, на понад 60%.

Відповідні положення містяться у проєкті постанови уряду, який розробило Міністерство фінансів.

Зокрема:

вартість однієї акцизної марки для алкогольних напоїв пропонують збільшити на 0,1279 гривні — до 0,3205 гривні;

вартість акцизної марки для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах пропонують збільшити на 0,057 гривні — до 0,1484 гривні.

Підвищення ціни акцизної марки у Мінфіні пояснюють зростанням витрат на їхнє виробництво. Зокрема, у 2022 році витрати на електроенергію зросли на 74%, на теплову енергію — на 17%, на опалення — на 107%, на гаряче водопостачання — на 106%, на охорону — на 6%.

Крім цього, за даними Мінфіну, вартість тонни паперу, з якого роблять марки, цього року зросла на 200%, а у 2023 році очікується зростання її вартості ще на 32,2%.

"Запровадження норм акта дозволить привести розмір плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у відповідність до витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією", — йдеться у пояснювальній записці до проєкту урядової постанови.

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