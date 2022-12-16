По всій Україні – аварійні відключення світла
П'ятниця, 16 грудня 2022, 10:55 -
У зв’язку з пошкодженнями російськими ракетами енергетичних об’єктів в декількох областях України по всій країні вводяться аварійні відключення світла.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться аварійні відключення світла. Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання", – написав він у Telegram.
Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що були пошкоджені енергооб‘єкти на сході та півдні країни.