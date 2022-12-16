По всій Україні – аварійні відключення світла

У зв’язку з пошкодженнями російськими ракетами енергетичних об’єктів в декількох областях України по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться аварійні відключення світла. Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання", – написав він у Telegram.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що були пошкоджені енергооб‘єкти на сході та півдні країни.