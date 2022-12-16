Укроборонпром співпрацюватиме зі Шведською оборонною асоціацією SOFF
Державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду про співпрацю з Шведською асоціацією безпеки та оборонної промисловості SOFF.
Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
Зазначається, що предметом угоди є співробітництво у галузях оборонної промисловості, досліджень та розробок.
До складу SOFF входить 180 компаній-членів, які спеціалізуються на кіберзахисті, цивільному захисті та оборонних проєктах.
"Асоціація підтримує тісний діалог і широко співпрацює з урядом Швеції, а також зі Збройними силами Швеції, тож, сприятиме залученню урядових структур до налагодження між нашими країнами двостороннього співробітництва та торгівлі в оборонній сфері", – йдеться в повідомленні.
В концерні зазначили, що це вже 27-ма міжнародна угода, укладена Укроборонпромом з країнами-партнерами за час повномасштабного вторгнення.
Нагадуємо:
Держконцерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міноборони Чехії підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.