Ситуація зі світлом на лівому березі столиці покращується – Yasno

Попри погодні умови на лівому березі Києва скорочується час без електропостачання, на 13 грудня сумарно без світла споживачі проводили 7 годин проти майже 11 годин на 10 грудня.

Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, ситуація зі світлом на лівом березі столиці за останні дні значно покращилася.

"Наприклад, ще 5 грудня в середньому у сумі на лівому відключали на 9 год. 17 хв, на правому - на 5 год. 59 хв. 10 грудня всі відчули складнощі із постачанням, відключали на 10:46 і 9:45 відповідно. Надалі ситуація вирівнюється, але 13 грудня лівий берег все ж у середньому сумарно без світла 7:05, тоді як правий - 4:28", – написав він у Facebook.

Він також наголосив, що через негоду на мережах може бути більше аварійних ситуацій.

Нагадуємо:

Негода у вигляді мокрого снігу та поривів вітру спричинила на Київщині аварійні відключення електроенергії.