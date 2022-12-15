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Ericsson оголосив про звільнення 400 співробітників і продаж сервісного бізнесу в РФ

Четвер, 15 грудня 2022, 14:27 - Олексій Павлиш

Російська дочірня компанія шведського виробника телеком-обладнання Ericsson оголосила про укладення угоди з продажу свого бізнесу з підтримки клієнтів компанії, що належить колишньому місцевому менеджменту.

Про це йдеться у заяві Ericsson.

"Угода передбачає переведення приблизно 40 співробітників Ericsson, а також певних активів і контрактів, пов'язаних з цим бізнесом.

Бізнес з обслуговування клієнтів не передбачає передачі обладнання, програмного забезпечення або супутніх послуг мобільним операторам в Росії", - йдеться у повідомленні.

Компанія Ericsson оголосила про призупинення діяльності та поставок клієнтам у РФ у квітні. Також компанія оголосила про "упорядковану ліквідацію відповідно до застосовних санкцій".

Приблизно 400 співробітників Ericsson в Росії вже повідомлені про звільнення і покидають компанію у зв'язку з припиненням діяльності.

У 2023 році Ericsson планує мати невелику присутність в Росії. Юридична особа, що належить Ericsson, займатиметься процесами, пов'язаними із завершенням ліквідації бізнесу.

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