Ericsson призупинив свій бізнес у Росії
Шведський виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку Ericsson вирішив призупинити свій бізнес у Росії на невизначений термін.
Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.
"У світлі останніх подій та санкцій Європейського союзу компанія тепер призупинить бізнес із клієнтами у Росії на невизначений термін. Ericsson веде переговори з клієнтами та партнерами щодо безстрокового призупинення постраждалого бізнесу", - наголошується у заяві.
Співробітників же в Росії відправлять до оплачуваної відпустки.
Нагадуємо:
Наприкінці лютого Ericsson призупинила усі поставки клієнтам у Росії.
Через ухвалений п'ятий пакет санкцій проти РФ російські державні оператори тепер не зможуть використовувати обладнання Ericsson і Nokia.
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