Ericsson призупинив свій бізнес у Росії

Шведський виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку Ericsson вирішив призупинити свій бізнес у Росії на невизначений термін.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"У світлі останніх подій та санкцій Європейського союзу компанія тепер призупинить бізнес із клієнтами у Росії на невизначений термін. Ericsson веде переговори з клієнтами та партнерами щодо безстрокового призупинення постраждалого бізнесу", - наголошується у заяві.

Співробітників же в Росії відправлять до оплачуваної відпустки.

Нагадуємо:

Наприкінці лютого Ericsson призупинила усі поставки клієнтам у Росії.

Через ухвалений п'ятий пакет санкцій проти РФ російські державні оператори тепер не зможуть використовувати обладнання Ericsson і Nokia.