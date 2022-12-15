"Газпром" за 2022 рік скоротив видобуток на майже 20% і експорт на 45%

З 1 січня по 15 грудня 2022 року російський "Газпром" видобув 394,1 млрд кубометрів газу - це на 19,6% (на 96,3 млрд кубометрів) менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба "Газпрому" в Telegram.

"Попит на газ компанії з газотранспортної системи (ГТС) на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).

Водночас із 1 до 9 грудня на тлі холодних температур "Газпром" щодня постачав газотранспортною системою російським споживачам рекордний для аналогічних діб обсяг природного газу (максимальний добовий обсяг - 1605,2 млн куб. м - поставлено 7 грудня 2022 року)", - заявили в російському монополісті.

При цьому експорт "Газпрому" за вказаний період також впав - до 97,8 млрд кубометрів - це на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) менше, ніж за той самий період 2021 року. "Газпром" постачає газ згідно з підтвердженими заявками, додають в компанії.

У той же час зростає експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC. Зазначається, що поставки регулярно йдуть понад добові контрактні кількості.

За даними Gas Infrastructure Europe, на 13 грудня з європейських підземних сховищ відібрано 8,8 млрд куб. м газу - 12,6% від обсягу, закачаного під час підготовки до опалювального сезону.

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При цьому, попри маскимальні запаси газу у ЄС та заяви Єврокомісії, що в ЄС готові до зими, "Газпром" продовжує стверджувати про можливу нестачу палива у Європі під час опалювального періоду.

"Навантаження на ПСГ Європи в поточному осінньо-зимовому періоді очікується вищим, ніж у попередні роки, у зв'язку зі зміненою логістикою і джерелами газопостачання європейського ринку", - стверджує "Газпром".

Нагадаємо:

Протягом 11 місяців року російський "Газпром" скоротив видобуток газу на 19,4%, порівняно з минулим роком, а також скоротив експорт на 44,5%.

Економічна правда