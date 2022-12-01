“Газпром” у 2022 скоротив видобуток на майже 20% та експорт на понад 44%

Протягом 11 місяців року російський "Газпром" скоротив видобуток газу на 19,4%, порівняно з минулим роком, а також скоротив експорт на 44,5%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У січні-листопаді 2022 року "Газпром", за попередніми даними, видобув 376,9 млрд куб. м газу. Це на 19,4% (на 90,8 млрд. куб. м) менше, ніж минулого року", – йдеться в повідомленні.

Попит на газ компанії на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,7% (12,8 млрд куб. м).

Експорт газу до країн далекого зарубіжжя становив 95,2 млрд куб. м – на 44,5% (76,3 млрд куб. м) менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Натомість експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC зростає. Постачання йдуть понад добові контрактні кількості.

"Зниження споживання газу в Європейському союзі стало ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі. За одинадцять місяців поточного року, за першими попередніми оцінками та доступними оперативними даними, світовий попит скоротився на 55 млрд куб. м. Зазначимо, що зниження споживання газу у 27 країнах ЄС становило близько 50 млрд куб. м, у Великій Британії – понад 6 млрд куб. м", – додає російський монополіст.

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Нагадуємо:

Російський "Газпром" протягом січня-жовтня видобув 344 мільярда кубометрів газу, що на 18,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року та майже вдвічі скоротив експорт.