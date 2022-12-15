Ціни на нафту знизились на тлі зміцнення долара і очікуваного підвищення ставок

Ціни на нафту знизились у четвер, оскільки долар зміцнився, а можливість подальшого підвищення процентних ставок світовими центральними банками також посилила побоювання щодо попиту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 64 цента, або на 0,8%, до 82,06 долара за барель до 07:30 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту WTI знизилися на 73 цента, або на 0,9%, до 76,55 долара.

Причини зниження цін

Обидва контракти впали на тлі зростання долара. Більш сильний долар послаблює попит на нафту, оскільки робить товар більш дорогим для тих, хто тримає інші валюти.

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Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив в середу, що Центробанк США підвищить процентні ставки в наступному році, навіть якщо економіка скотиться до можливої рецесії.

"Ціна на нафту сьогодні знаходиться під тиском, оскільки позиція керівництва ФРС щодо своєї грошово-кредитної політики знову викликала нові побоювання з приводу економічного зростання, піднявши долар США і відправивши ціни на сировинні товари донизу", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Водночас китайські економічні дані за листопад виявилися "набагато нижчими, ніж очікувалося, що ще більше погіршило перспективи попиту", додала Тенг.

Також, впливаючи на ціни на нафту, канадська TC Energy Corp заявила, що відновлює роботу на ділянці свого трубопроводу Keystone через тиждень після того, як витік понад 14 000 барелів нафти в сільській місцевості Канзасу викликав зупинку вього трубопроводу.

Зниження цін було обмежено прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, згідно з якими попит на нафту в Китаї відновиться в наступному році після скорочення в цьому році на 400 000 барелів на добу.

Тим часом, запаси нафти в США минулого тижня зросли більш ніж на 10 мільйонів барелів, що є найбільшим показником з березня 2021 року, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).

Запаси бензину в США за тиждень зросли на 4,5 млн барелів до 223,6 млн барелів, а запаси дистилятів - на 1,4 млн барелів до 120,2 млн барелів.

Нагадаємо:

Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону від 4,25% до 4,5%.

Економічна правда