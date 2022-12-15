Федрезерв США підвищив ставки до максимуму з 2007 року, але сповільнив темп

Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону від 4,25% до 4,5%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Підвищення ставки на 50 б.п. означає очікуване ринки уповільнення темпів підвищення процентних ставок. Водночас вартість запозичень, яка зараз є найвищою з 2007 року, зросте більше, ніж очікують інвестори, оскільки центральні банки прагнуть забезпечити подальше уповільнення інфляції.

Чиновники прогнозують, що ставки в наступному році досягнуть 5,1%, згідно з їхнім середнім прогнозом, перш ніж будуть знижені до 4,1% у 2024 році – до вищого рівня, ніж зазначалося раніше.

Такі "жорсткі" прогнози можуть потрясти фінансові ринки, де спекуляції на тему того, що ФРС незабаром призупинить підвищення ставок, сприяли полегшенню фінансових умов.

"Комітет очікує, що подальше збільшення цільового діапазону буде доречним для досягнення позиції монетарної політики, яка є достатньо обмежувальною, щоб з часом повернути інфляцію до 2%", – йдеться в заяві Комітету з відкритих ринків.

Це рішення слідує за чотирма послідовними підвищеннями ставок на 75 базисних пунктів, які підвищили ставки найшвидшими темпами з 1980-х років.

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З моменту підняття ставок з майже нульового рівня в березні, ФРС активно продовжив таку політику для стримання інфляції, зберігаючи надію, що Федрезерв зможе забезпечити "м'яку посадку", яка дозволить уникнути рецесії.