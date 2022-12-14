Суд продовжив арешт Богуслаєва до лютого

Шевченківський районний суд м. Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву до 11 лютого.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що судове засідання проходило у закритому режимі за клопотанням прокуратури про те, що звучатиме інформація, яка містить державну таємницю. Зокрема, йдеться про відомості щодо держзамовлення оборонного комплексу. Оголошення рішення було відкритим.

Адвокат Богуслаєва Руслан Волинець повідомив, що рішення про оскарження ухвалюватимуть після того, як отримають повне рішення суду.

"За два місяці і з тих документів, які на сьогодні надані в суд, жодних, що підтверджують факт продажу товарів з тих країн, до яких продавала "Мотор Січ", і що саме той товар потрапив до Росії, в матеріалах справи немає", – озвучив позицію захисту Волинець.

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23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех".

На наступний день, 24 жовтня, Шевченківський суд Києва взяв їх під варту на два місяці (до 20 грудня). Вже у листопаді суд наклав арешт на все майно Богуслаєва вартістю майже 1 млрд грн.

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту. Адвокат Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт.

На початку листопада держава відчужила "Мотор Січ" та передала її в управління Міноборони.