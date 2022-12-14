Майже всі "сірі" зони в Україні заживлені – Yasno
Середа, 14 грудня 2022, 20:31 -
У середу, 14 грудня, обмеження в енергопостачанні дещо знизилися, а майже всі "сірі" зони були заживлені.
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
"Коротко по статистиці: обмеження сьогодні трошки знизилося. Майже всі "сірі" зони були зі світлом", – написав він у Facebook.
Днем раніше, зазначав Коваленко, обмеження електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація залишається складною. Водночас завдяки тому, що були підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала 1000МВт.