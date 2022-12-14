Майже всі "сірі" зони в Україні заживлені – Yasno

У середу, 14 грудня, обмеження в енергопостачанні дещо знизилися, а майже всі "сірі" зони були заживлені.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Коротко по статистиці: обмеження сьогодні трошки знизилося. Майже всі "сірі" зони були зі світлом", – написав він у Facebook.

Днем раніше, зазначав Коваленко, обмеження електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація залишається складною. Водночас завдяки тому, що були підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала 1000МВт.