Обмеження електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація все одно ще складна – YASNO

Обмеження електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація все одно ще складна. Україна сукупно отримала ще 1000МВт завдяки підключенню додаткових потужностей генерації.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Сьогодні Київ почувається краще, ніж учора. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна. Хороша новина - підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала +1000МВт.

Та сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони. До речі, ця тисяча допоможе нам із розумінням графіків. Особливо із питанням, яким розпочну підбірку частих: чи є світло у "сірій" зоні графіку?

Так, під час світло-сірої зони, яка в графіку позначає час можливих відключень, світло є. І я впевнений, що завдяки сьогоднішньому зростанню світла стане більше", - написав він.

Також Коваленко пояснив, що генерація зростає, але ще не до такого рівня, як була до обстрілів

"Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли би передати через пошкодження мереж. Мережі ремонтуються, але це потребує часу", - додав керівник Yasno.

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"Третє: якщо у мене немає світла понад 8 годин, чи це нормально? Ні. Швидше за все, у вас локальна аварія. Зверніться до ОСББ/ЖЕК, які мають свої канали спілкування з колегами з ДТЕК Київські електромережі. Так зможете швидко отримати оперативну відповідь", - зазначив Коваленко.

Також він нагадав, що Україна не експортує електроенергію.

"Тут відповідь однозначна: ні. Я вже пояснював, що таке перетоки, у попередніх постах. Але якщо коротко, то українські мережі зараз можна порівняти з транзитними дорогами. Електрика постачається з одних країн ЄС в інші, бо наша мережа є частиною європейської", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо:

З п’ятниці, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень: вони складаються з трьох категорій відключень.

Економічна правда