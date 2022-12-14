Другий найзаможніший олігарх РФ Потанін потрапить під санкції США – WSJ

Російський олігарх Владімір Потанін, головний акціонер "Норнікеля", незабаром опиниться під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

"Норнікель" є одним з найбільших у світі виробників паладію та рафінованого нікелю, а також джерелом значної частини особистих статків Потаніна. Компанія не буде включена в санкційні списки, зауважили співрозмовники видання.

Західні країни відтерміновували запровадження санкцій проти низки російських оліграхів та їхніх компаній через побоювання спричинити при цьому небажані економічні наслідки. Наприклад, коливання цін на сировинних ринках або порушення ланцюгів поставок для західних компаній.

Разом із Потаніним під наступні санкції США потраплять також декілька членів російського уряду.

Пом'якшення будь-якого потенційного глобального економічного впливу санкцій на "Норнікель" буде складним завданням, за словами одного з чиновників США, через що наразі сама компанія не потрапить під санкції.

На початку 2022 року на частку гірничодобувної компанії припадало близько 5% світового річного виробництва нікелю. Нікель є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів. "Норнікель" виробляє близько 40% світового обсягу паладію, який застосовується в каталізаторах і напівпровідниках. "Норнікель" також постачає кобальт і мідь.

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Потанін вже потрапив під санкції Британії, але не Європейського Союзу чи США. Західні посадовці називають Потаніна бенефіціаром автократії президента РФ Владіміра Путіна, адже величезні банківські та металургійні активи олігарха підтримують фінансування війни РФ проти України.

Нагадуємо:

У червні уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню президента РФ Владіміра Путіна. Зокрема, у цей перелік потрапив Потанін.

Після цього ціни на паладій і нікель зросли - санкції викликали побоювання щодо постачання металів.