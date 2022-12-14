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Україна отримала 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС

Середа, 14 грудня 2022, 13:49 - Анастасія Жарикова

Україна у середу, 14 грудня, отримала останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках восьмої виняткової програми макрофінансової допомоги ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві нагадали, що загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро.

"З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні  7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредитні кошти спрямують на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні. 

Перший транш за програмою у розмірі 2 млрд євро Україна отримала у жовтні, другий транш у 2,5 млрд євро – у листопаді.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Рада ЄС попри угорське вето досягла згоди щодо законодавчого пакету, який дозволить Євросоюзу надати Україні фінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро протягом 2023 року. 

транш ЄС Мінфін
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