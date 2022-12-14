Франція передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на 415 мільйонів євро
Франція надасть Україні обладнання для відновлення енергетичного сектору на суму 415 мільйонів євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Очільник Міненерго Герман Галущенко взяв участь у дискусійній панелі в рамках Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся у Парижі.
Він підкреслив важливість солідарності європейських країн для захисту цивільного населення України від енергетичної агресії Росії.
"Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті – високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж.
Підтримка обладнанням на суму 415 млн євро, яке Франція надасть Україні, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору", – зазначив міністр.
За його словами, також наразі існує потреба у газотурбінних і газопоршневих енергоблоках, які допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми.
Нагадуємо:
Об'єкти енергоінфраструктури не зазнали ушкоджень під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня завдяки "блискучій роботі" сил ППО - всі 13 БПЛА було збито. Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною.
На Міжнародній конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі, було оголошено про виділення майже мільярда євро допомоги, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування Росією інфраструктури.
У випадку продовження Росією масованих ракетних обстрілів української інфраструктури, українська економіка може скоротитися до 50%.