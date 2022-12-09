У Києві запровадили нові графіки відключень, на черзі ще дві області – ДТЕК
П'ятниця, 9 грудня 2022, 20:08 -
З п’ятниці, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень: вони складаються з трьох категорій відключень.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що нові графіки розроблені з "урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів".
Відтепер на графіку споживачі можуть побачити три кольори:
- Білий колір означає, що світло є і в цей час його наявність гарантована.
- Сірий колір означає, що в цей час гарантовано не буде світла.
- Світло-сірий колір означає, можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Незабаром, зауважили у ДТЕК, оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.