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У Києві запровадили нові графіки відключень, на черзі ще дві області – ДТЕК

П'ятниця, 9 грудня 2022, 20:08 - Дана Гордійчук

З п’ятниці, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень: вони складаються з трьох категорій відключень.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що нові графіки розроблені з "урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів".

Відтепер на графіку споживачі можуть побачити три кольори:

  • Білий колір означає, що світло є і в цей час його наявність гарантована. 
  • Сірий колір означає, що в цей час гарантовано не буде світла.
  • Світло-сірий колір означає, можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Незабаром, зауважили у ДТЕК, оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.

Економічна правда
Укр / Рус
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