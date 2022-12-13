НАБУ добилось арешту 660 мільйонів на рахунках пов'язаної із Коломойським компанії

Вищий антикорупційний суд 1 грудня підтвердив рішення про арешт за клопотанням НАБУ 657 млн грн на рахунках ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн" з метою подальшої спецконфіскації.

Про це пише liga.net з посиланням на судовий реєстр.

Зазначається, що арешт наклали в межах кримінальної справи про продаж електроенергії у лютому-квітні 2022 року в інтересах ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке пов'язують з Ігорем Коломойським.

Слідство заявляє, що посадовці "Укренерго" продали компанії електроенергію, попри те, що вона перебувала у "дефолтному" стані, що призвело до формування безнадійної заборгованості.

"Юнайтед Енерджі" надалі перепродала електроенергію, а гроші вивела.

Частина суми опинилась на рахунках ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн", яка, за даними слідства, тривалий час перебувала під контролем службових осіб "Юнайтед Енерджі", - пише видання.

"Слідство вважає, що в Нью Енерджі Юкрейн розуміли, що гроші, які надійшли від Юнайтед Енерджі, були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, свідомо взяли участь у їх легалізації та почали використовувати у господарській діяльності з метою отримання доходу", - додає liga.net.

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Водночас в "Нью Енерджі Юкрейн", зокрема, заявляють, що заборгованість "Юнайтед Енерджі" перед Укренерго не має жодного стосунку до "Нью Енерджі Юкрейн" як контрагента.

Також у позиції компанії йдеться, що заборгованість "Юнайтед Енерджі" перед Укренерго в розмірі 1,7 млрд грн не є доведеним фактом і не підтверджена судом.

"Суддів, які розглядали клопотання НАБУ, ці аргументи не переконали. Гроші заарештували 17 листопада, а 1 грудня це рішення підтвердила апеляційна палата", - резюмує видання.

Раніше журналісти програми "Схеми" виявили, що фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, заробляли мільярди на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.

У розслідуванні йшлося, що всі три компанії – "Рекорд Сістем" і "Синтез Ойл", які продавали "Центренерго" вугілля, та "Юнайтед Енерджі" (продавала "Центренерго" газ) - мають ознаки повязаності з Коломойським, який заперечував причетність до діяльності цих приватних компаній

"Я не маю стосунку до діяльності компаній, в яких я є акціонером. Я не ухвалюю управлінські рішення. Я в компанії "Синтез Ойл" наче акціонер, але я в цьому не впевнений", - розповідав тоді він.

Також Коломойський заперечив свою причетність до "Рекорд Сістем" і "Юнайтед Енерджі" та повідомив, що йому не відомо про постачання вугілля його компаніями на "Центренерго".

Економічна правда