Отримані LED-лампи обмінюватимуть на лампи розжарювання протягом зими – Шмигаль

Україна розраховує отримати енергозберігаючі світлодіодні лампи від країн-партнерів до кінця року та замінити ними лампи розжарювання у населення та низці установ протягом зими.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у Парижі, повідомляє Укрінформ.

"LED-лампи ми розраховуємо почати отримувати вже до кінця цього року. І протягом зими виконати заміну всієї цієї кількості ламп", – сказав Шмигаль.

Він додав, що планується заміна 20-25 млн ламп у населення шляхом обміну на лампи розжарювання.

Також будуть міняти лампи у соціальній сфері, школах, лікарнях, дитсадках, інфраструктурних об'єктах.

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