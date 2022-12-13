Доступні кредити: бізнес залучив ще майже 900 мільйонів фінансування

Понад 250 підприємців минулого тижня отримали кредити на 889 мільйонів гривень за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом зі старту програми у лютому 2020 року банки видали бізнесу 51,4 тисячі кредитів на 159 млрд грн.

Найбільше підприємців залучають нові кошти на антикризові заходи (61 млрд грн) та рефінансування попередньо отриманих кредитів (28,6 млрд грн).

На антивоєнні цілі було видано 31,3 млрд грн, на інвестиційні цілі – 10,8 млрд грн. Аграрії отримали 25,7 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,2 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Більше половини позичальників за програмою – підприємства сфери сільського господарства (53%), за ними йдуть підприємства торгівлі та виробництва (24%) та промислової переробки (14%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

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Нагадуємо:

Тижнем раніше більше 370 підприємців отримали кредити на загальну суму 1,6 мільярда гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".