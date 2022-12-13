Найзаможніший олігарх РФ Лісін постачав метал російському ВПК – The Times

Найзаможніша людина Росії, олігарх Владімір Лісін, через свою компанію НЛМК постачав сталь компаніям, які виробляють ядерну зброю і балістичні ракети.

Про це йдеться в розслідуванні The Times.

Російська компанія НЛМК з обігом у понад 16 млрд доларів має дочірні компанії по всій Європі і США. Вона постачає сталь російським компаніям, які виробляють зенітні та міжконтинентальні балістичні ракети.

На російському сайті державних закупівель детально описано, як НЛМК з 2014 року, коли РФ вторглася в Україну, постачав сталь для електротехнічної промисловості щонайменше восьми російським компаніям, які спеціалізуються на виробництві озброєнь,

Угоди про продаж НЛМК компаніям російського ВПК включали сталевий листовий прокат, конструкційну нержавіючу сталь, слабомагнітні сплави, електротехнічну стрічку, сталь Armco і холоднокатану плаковану сталь.

У коментарі виданню НЛМК визнав існування контрактів, але каже, що ці продажі нібито були "незначними", і що продажі стосувалися лише комерційної електротехнічної сталі. Компанія заявляє, що "російські підприємства НЛМК не здатні виробляти сталь, призначену для військового застосування".

Проте навіть в невеликих кількостях штрипсовий прокат може бути важливою складовою частиною ракети, вважає експерт з питань озброєнь Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

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"Електротехнічна сталь і слабомагнітні сталеві сплави можуть використовуватися в двигунах ракет, особливо в твердопаливних двигунах", – додав Сідхарт Каушал, науковий співробітник з військових наук в RUSI.

Наразі крім України санкції на олігарха наклала лише Австралія.

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Нагадуємо:

Раніше розслідування "Радіо Свобода" показало, що російська компанія "НЛМК", яку контролює найбагатший російський бізнесмен Володимир Лісін, з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.





