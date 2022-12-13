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Макрон про переговори щодо виведення важкого озброєння із ЗАЕС: Найближчі тижні будуть вирішальними

Вівторок, 13 грудня 2022, 13:02 - Олексій Павлиш

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про домовленість щодо виведення важкого озброєння із Запорізької АЕС, окупованої російськими військами.

Про це він сказав на Міжнародній конференції в Парижі, пише Reuters.

За його словами, ведуться переговори щодо умов реалізації цього.

"Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними", - цитує Макрона Reuters.

"Франція проводить міжнародну конференцію в Парижі з метою надання термінової допомоги Україні, щоб допомогти їй пережити зимові морози, коли російські війська атакують об'єкти цивільної інфраструктури по всій країні", - нагадує агентство.

Нагадаємо:

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі повідомив про плани незабаром направити технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року.

Економічна правда

АЕС Україна Росія війна Франція
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