В уряді оновили перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Там підкреслюють, що перелік не є фіксованим - він регулярно актуалізується.

Так, до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або тих, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей. Загалом наразі у переліку 331 громада.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, зазначили в міністерстві.

Цей перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.

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У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії.

Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - пояснили в Мінреінтеграції.

При цьому допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тисячі гривень; для інших осіб - 2 тисячі гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія". Особисто ж заяву на отримання допомоги можна подати наступним способом:

особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу;

отримати довідку щодо взяття на облік як ВПО;

особисто подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу.

Економічна правда