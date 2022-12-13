До електромережі підключили атомний енергоблок, який не працював внаслідок блекауту

Вночі у вівторок, 13 грудня, "Енергоатом" підключив до електромережі ще один атомний енергоблок, який був виведений з ладу після блекауту 23 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"13 грудня 2022 року о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було підключено ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Наразі триває набір потужності.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадуємо:

10 грудня один з енергоблоків-тисячників (ВВЕР-1000) Енергоатому був відключений від енергомережі для усунення зауваження трансформатора струму резервного захисту.