Світовий банк планує до кінця року виділити Україні ще 1,7 мільярда доларів

До кінця 2022 року Світовий банк планує виділити Україні ще 1,7 мільярда доларів.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявила віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

"За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми виділимо ще 1,7 мільярда доларів США. Решта коштів буде виділена на початку наступного року", - сказала вона.

За словами Б'єрде, загалом понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

Раніше повідомлялось, Світовий банк мобілізував для України 13 млрд доларів екстреного фінансування, зокрема й у зобов'язаннях та гарантіях донорів.

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Очікувані витрати на відновлення України вже становлять 350 мільярдів доларів і ця сума зростає через продовження російських обстрілів української енергомережі та іншої інфраструктури.

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Економічна правда