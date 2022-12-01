У п’ятницю в Києві – екстрені відключення світла, обсяги близькі до планових

У Києві та Одесі у п’ятницю продовжуються екстрені відключення електроенергії, проте щодо Києва обсяги наближаються до планових.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, гендиректор Yasno Сергій Коваленко

У компанії нагадують, що під час екстрених відключень світла стабілізаційні графіки не діють.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру", – додали у ДТЕК.

Як розповів Коваленко, обмеження споживання по Києву продовжують скорочуватися і в четвер становило 580 МВт. Такий обсяг майже відповідає графіку, зазначив він. Відключення у четвер стосувалися 652 тисячі киян. Для порівняння, у середу обсяги обмеження становили 545 МВт, і в цей день відключалося 953 тисячі киян.

У Yasno пояснюють, що аварії в мережі почали траплятися частіше з двох причин.

По-перше, споживачі починають одразу вмикати всі прилади, щойно з’являється електроенергія, після чого автоматичний захист вибиває від перепадів напруги. "Тому будь ласка, не поспішайте підключатися до мережі одразу після того, як вас включили", – зазначив Коваленко.

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Другим фактором є погода, адже люди користуються електрообігрівачами, які створюють неабияке навантаження на мережу.

Нагадуємо:

У четвер, 1 грудня, в Києві застосовуватимуться екстрені відключення світла, проте час відключень скорочується.