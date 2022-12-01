За 7 місяців держава отримала 8,5 мільярдів від пільгового податку за ставкою 2%

До місцевих бюджетів надійшло понад 8,5 млрд грн пільгового податку за ставкою 2% від доходу, який Рада запровадила у перші тижні війни.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Так, у квітні-жовтні ФОПи, які перейшли на пільгову систему, заплатили до місцевих бюджетів 3,89 млрд грн пільгового податку. Загалом правом зменшити податкові платежі скористалося 252 тис ФОПів.

Також пільговою програмою скористалося 50,8 тисячі юридичних осіб, які до цього сплачували податок на прибуток та ПДВ. Від них місцеві бюджети отримали пільгового податку на загальну суму понад 4,62 млрд грн.

Нагадаємо:

У Верховній Раді обговорюють скасування пільгової системи оподаткування, яка дозволяє сплачувати лише 2% від доходу, з середини наступного року.

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Економічна правда