Україні потрібно 4 мільярди доларів на газ цієї зими – Чернишов

На період опалювального сезону Україні необхідно понад 4 мільярди доларів на додаткову закупівлю газу.

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов на зустрічі з послами країн G7 та головою делегації ЄС в Україні.

Він зауважив, що з початку великої війни Росія зруйнувала більше 300 об’єктів енергетичної інфраструктури. Лише 17 листопада РФ поцілила у понад 10 об’єктів з видобутку газу, які складають третину національного видобутку.

"Відповідно до попередніх розрахунків Міненерго, враховуючи військові ризики, на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті на сьогоднішній день – понад 4 млрд доларів США. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів", – пояснив Олексій Чернишов.

Нагадуємо:

USAID розглядає надання Україні оперативної допомоги для проходження зими, НАК "Нафтогаз" обговорює зі США допомогу у вигляді додаткових обсягів газу.