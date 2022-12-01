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Україні потрібно 4 мільярди доларів на газ цієї зими – Чернишов

Четвер, 1 грудня 2022, 17:41 - Анастасія Жарикова

На період опалювального сезону Україні необхідно понад 4 мільярди доларів на додаткову закупівлю газу.

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов на зустрічі з послами країн G7 та головою делегації ЄС в Україні.

Він зауважив, що з початку великої війни Росія зруйнувала більше 300 об’єктів енергетичної інфраструктури. Лише 17 листопада РФ поцілила у понад 10 об’єктів з видобутку газу, які складають третину національного видобутку. 

"Відповідно до попередніх розрахунків Міненерго, враховуючи військові ризики, на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті на сьогоднішній день – понад 4 млрд доларів США. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів", – пояснив Олексій Чернишов. 

Нагадуємо:

USAID розглядає надання Україні оперативної допомоги для проходження зими, НАК "Нафтогаз" обговорює зі США допомогу у вигляді додаткових обсягів газу.

Нафтогаз газ
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