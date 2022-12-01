Зрадник Чернічук переконуватиме персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом – "Енергоатом"

Колаборант і зрадник Юрій Чернічук, якого окупанти "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС, 1 грудня переконуватиме персонал АЕС підписувати контракти з компанією, якою керує Росатом.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Для цього 1 грудня 2022 року у другій половині дня рашисти планують провести нараду з персоналом станції. Будуть закликати працівників до співпраці з ворогом, обіцяючи "золоті гори": високу зарплату, стабільність, купу соціальних благ тощо. Будуть переконувати, що персонал станції - поза політикою і його головне завдання - працювати заради безпеки атомної станції. Це дійсно так.

Але пам'ятайте, хто саме захопив станцію, хто порушив усі принципи ядерної та радіаційної безпеки, перетворивши ЗАЕС на військову базу з солдатами, важкою технікою та зброєю в машинних залах, хто тисне та знущається з персоналу?!", - заявили в українській компанії.

"Всі ці хитрощі не спрацюють. Не ставайте спільниками рашистів та їхніх посіпак, не ведіться на їх заклики. А краще – ігноруйте ці зібрання та не погоджуйтесь на підписання будь-яких липових документів з фейковим рашистським підприємством", - звернулись в "Енергоатомі" до персоналу ЗАЕС.

Крім цього, до персоналу звернулись в.о. гендиректора ЗАЕС Дмитро Вербицький та головний інженер станції Ігор Мурашов, яких напередодні призначив "Енергоатом": вони закликали не співпрацювати з окупантами.

"Наша команда - справжня родина атомників - уже дев’ять місяців поспіль незламно стоїть на варті ядерної та радіаційної безпеки не тільки України, а й усього континенту. І як би складно не було зараз, це те, чим завжди, до останнього подиху пишатимемося ми самі, пишатимуться наші діти, рідні, Україна, весь світ. Натомість ті, хто зрадив батьківщину, місто, станцію, так само на решту життя покрили незмивною ганьбою себе та свої родини. І заради чого? Щоб допомогти окупантам множити військові злочини проти українського народу, та й просто здорового глузду?

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Друзі, не дайте втягнути себе у посібництво ворогу, бо російські окупанти на нашій землі та нашій станції щодня коять злочини проти людства та людяності. Ворог все одно віддасть ЗАЕС її законному власнику - українському Енергоатому. І забереться, а точніше - його виженуть, з Енергодару. А нам всім тут жити і працювати", - йдеться у зверненні.

"Не піддавайтеся закликам зрадників та не ставайте в один ряд з ними. Російська пропагандистська машина висмокче вас та виплюне. Чи відправить на фронт. Воювати з нами, з Україною… І з почесних сьогодні атомників ви перетворитесь на гидких ядерних терористів. Та залишатиметеся ними до кінця життя…", - додало керівництво ЗАЕС.

Нагадаємо:

Російський "Росенергоатом" - "керуюча" компанія для окупованої ЗАЕС - заявив про призначення новим "директором" ЗАЕС Юрія Черничука, який до цього начебто обіймав посаду головного інженера в "Енергоатомі".

"Енергоатом" звільнив заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції - підтвердилась інфомація про його "колабораційну та зрадницьку діяльність на користь окупантів".

Економічна правда