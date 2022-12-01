"Зернова ініціатива": з українських портів відправили 27 тисяч тонн пшениці для Алжиру

У рамках "зернової ініціативи" з українських портів відправили 27 тисяч тонн пшениці для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Так, 1 грудня з портів Великої Одеси вийшов караван з 3-х суден, які доставлять 126 тис тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них - балкер GOLDEN ARSENAL з українською пшеницею для Алжиру.

фото: мінінфраструктури

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 22 судна. На них завантажують 767 тис тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються 4 судна під завантаження 205 тис тонн агропродукції", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві прозвітували, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 508 суден, якими експортовано 12,4 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо:

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У ході міжнародного саміту з продовольчої безпеки для ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України"), до якої вже приєдналися 22 країни, було зібрано близько 150 млн доларів.

Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України") у день пам’яті жертв голодоморів, згідно з якою до 60 суден з українським зерном зможуть бути відправлені до найбідніших країн Африки. Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.

Економічна правда