Для реалізації ініціативи "Grain from Ukraine" вже зібрали 150 мільйонів доларів 

У ході міжнародного саміту з продовольчої безпеки для ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України"), до якої вже приєдналися 22 країни, було зібрано близько 150 млн доларів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час пресбрифінгу у суботу.

"За програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни ми плануємо відправити мінімум 60 суден – не менше 10 на місяць – до країн під загрозою голоду та посухи: Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія та Нігерія", – заявив Зеленський.

Президент додав, що одне судно з українським зерном забезпечує потреби 90 тис людей, а 60 суден зможуть попередити голодну смерть мінімум 5 млн мешканців світу.

З урахуванням того, що наразі в середньому в українські морські порти заходять судна вантажністю 30-40 тис тонн, 60 кораблів зможуть перевезти близько 1,8 - 2,4 млн тонн продовольства в країни, які цього найбільше потребують.

На кінець жовтня 2,6 млн тонн агропродукції відправлено в країни з продовольчою кризою, з яких 600 тис тонн – до країн, які знаходяться на межі голоду.

Наразі Україна вже відправила перші 27 тис тонн пшениці для Ефіопії, сьогодні ще одне судно завантажується для цієї країни.

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Зазначається, що у день старту ініціативи вже приєдналось 22 країни, а ще 10 також показали свою готовність.

Крім того, раніше повідомлялося, що Німеччина також внесе 15 мільйонів євро до ініціативи.

Нагадуємо:

Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України") у день пам’яті жертв голодоморів, згідно з якою до 60 суден з українським зерном зможуть бути відправлені до найбідніших країн Африки. Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.

Згідно із програмою, Україна спрямує частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських та Близького Сходу країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасники проєкту.

17 листопада у Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

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