Богуслаєв, крім громадянства РФ, приховував нерухомість в Москві – "Схеми"

Крім громадянства РФ президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв приховував нерухомість в Москві, яку мав з 2002 року.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Як з'ясували журналісти, йдеться про щонайменше два об’єкти нерухомості.

Розслідувачам вдалось знайти квартиру в ЖК, приблизною вартістю 350 тисяч доларів, та складські приміщення.

Зазначаєтья, що обидва об'єкти розташовані в Хорошевському районі Москви:

квартира – у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року)

складські приміщення – в будівлі на вул. Зорге, 7а (у власності Богуслаєва з 2002 року).

"Жодний з цих об’єктів не був вказаний В’ячеславом Богуслаєвим у його майнових деклараціях, які він подавав поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки.

Це може свідчити про порушення антикорупційного законодавства", - підкреслюють журналісти.

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Нагадаємо:

Суд наклав арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюються в роботі на агресора. Загальна сума арештованих активів - майже 1 млрд грн.

22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.

23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех". Вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

24 жовтня Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту.

Адвокат президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт, а контракти щодо постачання двигунів, які потім опинилися в російських вертольотах, начебто дала добро держава.

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Економічна правда