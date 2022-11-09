Узбекистан лобіює в Євросоюзі зняття санкцій з олігарха Усманова – FT

Узбекистан прагне скасування санкцій ЄС проти олігарха Алішера Усманова та його сестри і лобіює це в ЄС, нібито через санкції обмежили його можливість інвестувати в країну.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Усманов був одним з 26 росіян, на яких ЄС наклав санкції в перші ж дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зазначеною тоді підставою для санкцій була його наближеність до президента РФ Владіміра Путіна, причому Усманова називали одним з його "улюблених олігархів".

Сестра олігарха, Гульбахор Ісмаїлова, також потрапила під санкції на тій підставі, що вона була формальною власницею деяких активів Усманова, наприклад – яхти "Ділбар" вартістю 600 млн доларів.

Тож Ташкент використав нещодавні зустрічі між офіційними особами Узбекистану та ЄС, щоб висловити занепокоєння з приводу санкцій. Країна також надає юридичну допомогу Усманову для потенційного судового позову проти Брюсселя, якщо блок відхилить прохання про зняття обмежень.

Усманов, статки якого до вторгнення Путіна становили близько 20 млрд дол, зберіг тісні зв'язки з Узбекистаном, де він народився. Ташкент стверджує, що санкції проти нього, які включають заморожування активів і заборону на в'їзд, обмежили можливість мільярдера інвестувати частину своїх статків у країну.

І Усманов, і Ісмаїлова подали офіційні апеляції проти обмежень ЄС, разом з понад як десятком інших російських олігархів.

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Лобіювання з боку Ташкента відбувається на тлі прагнення ЄС налагодити тісніші зв'язки з Узбекистаном та іншими країнами Центральної Азії, оскільки регіон переоцінює свої відносини з РФ через війну в Україні.

Будь-який крок щодо скасування санкцій проти Усманова та Ісмаїлової який вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 членів ЄС, що потенційно може відкрити подібні розмови щодо десятків інших підсанкційних російських олігархів з подвійним громадянством.

Інша сестра Усманова, Саодат Нарзієва, була виключена з санкційного списку ЄС у вересні після успішного оскарження рішення. Спершу ЄС обґрунтовував свої санкції проти Нарзієвої повідомленнями у Guardian і проєкту OCCRP (Висвітлення організованої злочинності та корупції), які встановили зв’язок Нарзієвої з банківськими рахунками, пов'язаними з Усмановим.

Нагадуємо:

У ході розслідування щодо підозрюваного у відмиванні грошей російським олігархом Алішером Усмановим німецькі правоохоронці обшукали відділення банку UBS у Франкфурті та Мюнхені.