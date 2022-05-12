Одна з найбільших енергетичних компаній Фінляндії Fortum йде з РФ

Фінська енергетична компанія Fortum заявила, що піде з російського ринку. Також компанія оголосила, що припинить використання свого бренду в Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

"На додаток до раніше анонсованого заморожування інвестицій та фінансування наших російських дочірніх компаній, ми вирішили продовжити контрольований вихід з російського ринку. Це рішення передбачає потенційне позбавлення від російських операцій Fortum.

Очікується, що процес продажу російської дочірньої компанії Uniper Unipro також буде відновлено якомога швидше. Для завершення цих процесів може знадобитися деякий час, і вони підлягають затвердженню регуляторних органів. Попри це, ми вирішили припинити використання бренду Fortum в Росії", - заявили у Fortum.

Fortum - одна з найбільших енергетичних компаній Фінляндії.

У Росії Fortum належать 98,23% у "Фортумі" і близько 30% у ТГК-1 (основний акціонер - "Газпром енергохолдинг").

Фінська корпорація також має пакет у розмірі 73,4% німецької Uniper, яка володіє 83,73% енергокомпанії "Юніпро". "Фортум" і "Юніпро" в РФ належать 12 електростанцій потужністю 15,5 ГВт.

Економічна правда