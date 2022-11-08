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Знижки на експортні товари РФ у найближчі три роки не зміняться – прогноз Центробанку

Вівторок, 8 листопада 2022, 19:57 - Олексій Павлиш

Дисконти, з якими продаються експортні товари з РФ на тлі різноманітних санкційних обмежень, запроваджених цьогоріч, у середньостроковій перспективі істотно не зміняться.

Про це йдеться у доповіді Центробанку РФ про грошово-кредитну політику, пише "Интерфакс".

У доповіді, зокрема, йдеться, що товари російського експорту на світовому ринку продовжують продаватися з дисконтом, "незважаючи на деяке його зменшення в третьому кварталі 2022 року".

"Базовий сценарій (прогнозу на 2023 р. і плановий період 2024-2025 рр.) передбачає збереження розміру дисконту поблизу поточного рівня до кінця прогнозного горизонту", - йдеться в документі.

Так, довгострокова ціна на нафту марки Urals передбачається на рівні $55 за барель.

Середню ціну на Urals у 2022 році для цілей модельних розрахунків базового сценарію ЦБ скоригував із $80 у липневому варіанті прогнозу до $78. У 2023-2025 pоках траєкторія ціни на нафту залишилася без змін: $70, $60 та $55 за барель відповідно.

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