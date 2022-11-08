В України є достатньо накопичених ресурсів для проходження опалювального сезону – Шмигаль

Telegram Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

На сьогодні Україна має достатньо накопиченого газу та вугілля для проходження опалювального сезону.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що станом на сьогодні у газосховищах є 14,6 млрд кубічних метрів газу. На складах ТЕС і ТЕЦ 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.

Прем’єр додав, що відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів дозволяє Україні закачувати газу більше, ніж його відбирається.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у контексті початку опалювального сезону закликав місцеву владу "так само економно підходити до споживання енергоресурсів".

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.