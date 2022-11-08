Китай став найбільшим торговельним партнером РФ на тлі західних санкцій

Внаслідок накладених Євросоюзом санкцій проти РФ влітку торгівля агресора з блоком скоротилася на 43%, натомість першу позицію серед торговельних партнерів РФ отримав Китай.

Про це пише Financial Times з посиланням на розрахунки німецького Інституту світової економіки.

В червні-серпні російський імпорт товарів скоротився на 24% у річному вимірі, що призвело до щомісячного розриву в імпорті на суму 4,5 млрд доларів. Передусім падіння зумовлене скороченням торгівлі з ЄС на 43% в результаті санкцій блоку проти РФ.

Натомість російська торгівля з Китаєм зросла на 23%, що зробило другу за величиною економіку світу головним торговельним партнером Росії.

Раніше Москва приховала більшість даних про зовнішню торгівлю після початку повномасштабної війни в лютому. При цьому офіційні китайські дані показали, що вартість імпорту та експорту Китаю з Росією в жовтні зросла на 35% в річному вимірі. Хоча таке зростання показує менший річний темп, ніж у попередні три місяці, такі показники різко контрастують із загальним скороченням торгівлі Китаю.

Експорт та імпорт російських товарів скоротився в жовтні на 2,6% і 0,4% у жовтні порівняно з вереснем.

Крім того, за даними Інституту, разом зі скороченням торгівлі в Німеччині та США, щомісячні обсяги світової торгівлі знизилися на 0,8%.

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