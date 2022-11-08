Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу і готується до повної зупинки діяльності в РФ

Компанія The Walt Disney Company (Disney) закриває російський офіс свого кінопідрозділу - більшість співробітникиів офісу в Москві, де базується кінопрокатний відділ студії, вже звільнені.

Про це пише російське профільне видання "Бюллетень кинопрокатчика".

"Команда, що залишилася, переїде до головного російського офісу Disney в БЦ Lotte Plaza у Москві, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначаєься, що наразі майже вся комунікація з контрагентами в СНД йде безпосередньо через американський офіс Disney.

У березні цього року Disney оголосила про тимчасове зупинення прокату своїх фільмів у Росії. У жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney: при переході на ресурс відбувається автоматична переадресація на сайт disney.com. Також недоступними стали акаунти студії в соцмережах.

Економічна правда