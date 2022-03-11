Disney призупиняє бізнес у Росії

The Walt Disney Company оголосила, що припиняє весь свій бізнес у Російській Федерації.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Призупинення стосується як випуску та ліцензування продукції, так і діяльності круїзної лінії Disney Cruise Line, роботи журналу National Geographic, виробництва місцевого контенту та телеканалів.

Компанія припиняє частину бізнесу негайно, але за деякими напрямками потрібен додатковий час.

Раніше на тлі російського вторгнення в Україну компанія оголошувала про тимчасове припинення прокату своїх фільмів на території Росії.

Disney має намір продовжувати виплачувати зарплату своїм російським співробітникам, а також працюватиме з партнерами з неурядових організацій, які допомагають біженцям з України.

За оцінками фінансового директора компанії Крістін Маккарті, на Росію та Україну разом припадає 2% бізнесу Disney.

Економічна правда