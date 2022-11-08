Туреччина почала частково платити за газ із Росії в рублях

Туреччина почала платити за частину російського газу в рублях, у найближчі місяці частка платежів в рублях в енергетичній торгівлі з Росією збільшиться.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, пише Reuters.

Росія, яка постраждала від західних санкцій через вторгнення в Україну, все частіше просить покупців своїх енергоносіїв платити в рублях, щоб допомогти зміцнити свою валюту. Більшість міжнародних енергетичних угод укладаються в доларах США або євро.

Туреччина також намагається стимулювати торгівлю, використовуючи ліру, яка постраждала від неортодоксальної грошово-кредитної політики, нагадує агентство.

У вересні Анкара і Москва домовилися про початок рублевих розрахунків за постачання природного газу.

Відповідаючи на питання про пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо створення газового хабу в Туреччині, Донмез сказав, що Анкара розробить дорожню карту до кінця цього року і може провести конференцію для постачальників і покупців.

"Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, в січні або лютому, щоб зібрати разом постачальників газу і країн-імпортерів, щоб почути їхню думку, і ми будемо діяти відповідно до цього", - сказав Донмез.

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Минулого місяця Путін запропонував Туреччину як базу для поставок газу в якості альтернативного маршруту після того, як трубопроводи "Північного потоку" були пошкоджені вибухами. Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що згоден з цією ідеєю.

Економічна правда