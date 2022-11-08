Всі розділи
Укр / Рус

"Зерновий коридор": в порти зайшли сім суден під завантаження продовольством

Вівторок, 8 листопада 2022, 12:56 - Дана Гордійчук

В українські морські порти зайшли сім суден для завантаження агропродукції, а ще сім вийдуть з портів з українськім продовольством до середи.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що у вівторок чорноморські порти прийняли сім суден під завантаження 131 тис. тонн агропродукції. Ще сім суден залишать порти до середи, на них буде завантажено 140 тис. тонн зернових. 

Раніше повідомлялося, що в рамках "зернової ініціативи", яка розблокувала українські порти для експорту продовольства, вивезено вже 10 млн тонн української агропродукції. 

Росія постійно намагається зірвати угоду, і наприкінці жовтня "призупинила виконання" ініціативи. Вже за декілька днів стало відомо, що РФ все ж повернулася до виконання угоди, і зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацював "як раніше". 

Проте після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.

ВІДЕО ДНЯ

На 7 листопада черга на захід в українські порти становила 88 суден, ще 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.

Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті