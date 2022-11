"Зерновий коридор": в порти зайшли сім суден під завантаження продовольством

В українські морські порти зайшли сім суден для завантаження агропродукції, а ще сім вийдуть з портів з українськім продовольством до середи.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що у вівторок чорноморські порти прийняли сім суден під завантаження 131 тис. тонн агропродукції. Ще сім суден залишать порти до середи, на них буде завантажено 140 тис. тонн зернових.

Today 🇺🇦 BlackSea ports berthed 7 vessels under loading 131K agriculture products. Another 7 ⛴ are laying off the harbour till tomorrow, it will be loaded by 140K cereals. We are ready to do it fast. Finally relocked traffic inbound is good news for world waiting 🇺🇦products.