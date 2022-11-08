"Зерновий коридор": в порти зайшли сім суден під завантаження продовольством

В українські морські порти зайшли сім суден для завантаження агропродукції, а ще сім вийдуть з портів з українськім продовольством до середи.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що у вівторок чорноморські порти прийняли сім суден під завантаження 131 тис. тонн агропродукції. Ще сім суден залишать порти до середи, на них буде завантажено 140 тис. тонн зернових.

Today 🇺🇦 BlackSea ports berthed 7 vessels under loading 131K agriculture products. Another 7 ⛴ are laying off the harbour till tomorrow, it will be loaded by 140K cereals. We are ready to do it fast. Finally relocked traffic inbound is good news for world waiting 🇺🇦products. November 7, 2022

Раніше повідомлялося, що в рамках "зернової ініціативи", яка розблокувала українські порти для експорту продовольства, вивезено вже 10 млн тонн української агропродукції.

Росія постійно намагається зірвати угоду, і наприкінці жовтня "призупинила виконання" ініціативи. Вже за декілька днів стало відомо, що РФ все ж повернулася до виконання угоди, і зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацював "як раніше".

Проте після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.

ВІДЕО ДНЯ

На 7 листопада черга на захід в українські порти становила 88 суден, ще 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.