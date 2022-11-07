Міжнародні резерви у жовтні зросли на 5,5% – НБУ

Протягом жовтня міжнародні резерви України зросли на 5,5% до 25,24 млрд доларів після падіння місяцем раніше.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Основними причинами зростання обсягу резервів регулятор називає стійкі надходження від міжнародних партнерів та зменшення чистого продажу валюти Національним банком.

Зокрема, у жовтні Україна отримала надійшло 4,2 млрд доларів фінансової допомоги. Найбільші надходження отримано від ЄС (1,95 млрд дол), Міжнародного валютного фонду (1,3 млрд дол), Світового банку (498,8 млн доларів). Крім того, від розміщення внутрішніх валютних державних облігацій (ОВДП) уряд отримав ще 424,8 млн доларів.

За обслуговування та погашення державного боргу у валюті уряд сплатив 684,1 млн дол, з яких 561,5 млн дол пішли на виплати за валютними ОВДП, 84,5 млн дол – за кредитом від Світового банку, а 38,1 млн дол – за боргом перед іншими міжнародними кредиторами. Також Україна виплатила 85,1 млн дол на користь МВФ.

Щодо міжбанку, НБУ минулого місяця продав 2,1 млрд дол валюти з резервів, а викупив до резервів 47,7 млн дол. Чистий продаж валюти у жовтні зменшився до 2,05 млрд дол.

Також на обсяги міжнародних резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У жовтні їхня вартість зменшилася на 33,2 млн дол.

ВІДЕО ДНЯ

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,2 місяця поточного імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадуємо:

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня, за попередніми даними, становили 23 929,6 млн дол США. У вересні вони знизилися на 5,9%.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,18 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 21,93 млрд доларів і 1,789 млрд євро.





