Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС

Bloomberg

Морські поставки російської нафти минулого тижня досягли п'ятимісячного максимуму, оскільки часу для суден, що залишають порти Балтійського і Арктичного регіонів, щоб досягти ключових пунктів призначення до того, як санкції ЄС вступлять в силу, залишається все менше.

Про це пише Bloomberg.

Вантажопотік з РФ виріс до 3,6 млн барелів на добу, що є найвищим показником з початку червня, в той час як менш волатильний чотиритижневий середній показник також виріс, досягнувши максимуму з серпня.

Великобританія наслідувала приклад ЄС, заборонивши своїм компаніям надавати страхові та інші послуги суднам, що перевозять російську нафту, якщо тільки вантаж не купується за ціною нижче ще не узгодженої верхньої межі, встановленої коаліцією країн "Великої сімки" та Австралії. Цей крок, як і заборона ЄС, набуде чинності 5 грудня.

Найбільше зростання, як в об'ємному, так і в процентному вираженні, відбулося в поставках з арктичного терміналу Мурманська.

"З Мурманська суднам потрібно більше часу, щоб досягти пунктів призначення в Азії, ніж з терміналів на Балтиці або в Чорному морі, і цей стрибок може відображати прагнення доставити обсяги до того, як санкції ЄС не дозволять суднам блоку перевозити російську нафту і заборонять надавати страхові та інші послуги решті флоту", - зазначає Bloomberg.

Судна, що перевозять російську нафту, також стають більш обережними щодо пунктів призначення. Все більше суден залишають російські порти, не повідомляючи про кінцевий порт вивантаження, зауважує агентство.

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Зокрема, різко зросла кількість суден, які вказують своїм наступним пунктом призначення Порт-Саїд (порт поблизу Суецького каналу) або Суецький канал.

"Це супроводжувалося різким зменшенням кількості танкерів, що вказують на те, що вони прямують до Індії. Залишається ймовірним, що більшість з цих суден почнуть подавати сигнали індійським портам, як тільки пройдуть через канал", - пояснює видання.

Танкери, які зараз завантажуються в російських Приморську або в Усть-Лузі, навряд чи досягнуть розвантажувальних терміналів в Китаї або Індії до того, як заборона ЄС набуде чинності.

"Вантаж нафти з арктичного порту Мурманськ, що прямує в Китай Північним морським шляхом уздовж арктичного узбережжя Росії, пройшов через Берингову протоку на вихідних, але навряд чи це стане основним маршрутом для поставок через дефіцит відповідних суден і зимовий лід, який може зробити його непридатним для використання протягом декількох місяців", - йдеться у статті.

Нагадаємо:

У жовтні Китай збільшив імпорт нафти після того, як уряд надав додаткові квоти на експорт палива в спробі допомогти відродити економіку країни, яка постраждала від коронавірусу.

Економічна правда