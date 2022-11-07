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Туреччина, Індія, Китай і країни Африки купують заборонене в ЄС російське вугілля зі знижками – Bloomberg

Понеділок, 7 листопада 2022, 13:51 - Олексій Павлиш

Жорстка заборона ЄС на імпорт російського вугілля, яка набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з російським вугіллям перенапправляються до Туреччини, Індії, Китаю та Африки.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ці партії вугілля продаються зі значною знижкою у порівнянні з вугіллям аналогічної марки з інших країн. 

Так, у вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля за ціною 199 доларів за тонну, що на 23% нижче, ніж вугілля аналогічної якості з Колумбії, наступного найбільшого постачальника. 

Нагадаємо:

У вересні Китай імпортував рекордні обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ) та сталеливарного вугілля. 

Імпорт російського вугілля до Китаю у липні збільшився на 14% у порівнянні з минулим роком і досяг найбільшого рівня за останні п'ять років.

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