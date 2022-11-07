Реєстрації вживаних автівок з-за кордону знизились: які марки купували українці в жовтні
У жовтні кількість реєстрації вживаних авто зменшилась на 4% порівняно з вереснем та становила 15,1 тисячі.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
"Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилась на 4% меншою за показник попереднього місяця, а відносно жовтня 2021 року реєстрації імпортованих іномарок з пробігом зменшились майже учетверо", – йдеться в повідомленні.
Натомість ця цифра виявилась уп’ятеро вищою за показник реєстрації нових автівок.
Найпопулярнішим вживаними авто у жовтні стали:
- Renault Megane – 945 реєстрацій авто;
- Volkswagen Golf – 846;
- Volkswagen Passat – 697;
- Skoda Octavia – 571;
- Ford Focus – 403.
"Всього за десять місяців 2022 року українські номери отримали 357,6 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 13% менше ніж торік", – додали в Укравтопромі.
Нагадуємо:
У жовтні в Україні зареєстрували 510 нових комерційних авто (вантажні та спец) - порівняно з вереснем реєстрації знизились майже на 17%, у річному вимірі - на 63%.
На українському ринку нових легкових авто у жовтні зареєстрували трохи більше 3,1 тис продажів - відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 8%. Порівняно з жовтнем 2021 року - у 2,5 рази.