Реєстрації вживаних автівок з-за кордону знизились: які марки купували українці в жовтні

У жовтні кількість реєстрації вживаних авто зменшилась на 4% порівняно з вереснем та становила 15,1 тисячі.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилась на 4% меншою за показник попереднього місяця, а відносно жовтня 2021 року реєстрації імпортованих іномарок з пробігом зменшились майже учетверо", – йдеться в повідомленні.

Натомість ця цифра виявилась уп’ятеро вищою за показник реєстрації нових автівок.

Найпопулярнішим вживаними авто у жовтні стали:

Renault Megane – 945 реєстрацій авто;

Volkswagen Golf – 846;

Volkswagen Passat – 697;

Skoda Octavia – 571;

Ford Focus – 403.

"Всього за десять місяців 2022 року українські номери отримали 357,6 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 13% менше ніж торік", – додали в Укравтопромі.

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У жовтні в Україні зареєстрували 510 нових комерційних авто (вантажні та спец) - порівняно з вереснем реєстрації знизились майже на 17%, у річному вимірі - на 63%.

На українському ринку нових легкових авто у жовтні зареєстрували трохи більше 3,1 тис продажів - відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 8%. Порівняно з жовтнем 2021 року - у 2,5 рази.