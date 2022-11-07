Енергоатом аналізує вплив можливого підриву дамби Каховської ГЕС на ЗАЕС
Держпідприємство НАЕК "Енергоатом" аналізує вплив можливого підриву дамби Каховської ГЕС на безпеку роботи ЗАЕС.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
"Враховуючи інформацію про мінування дамби Каховського водосховища, шлюзів і опор Каховської ГЕС та, відповідно, високу загрозу підриву цих споруд, ДП "НАЕК "Енергоатом" на вимогу Держатомрегулювання терміново аналізує вплив наслідків, які такий підрив матиме на безпеку експлуатації Запорізької атомної електростанції", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрив ГЕС може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.
"Енергоатом" направить ДІЯРУ результати аналізу та перелік першочергових компенсувальних заходів задля забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків ЗАЕС у режимі втрати підживлення охолоджувальної води з Каховського водосховища не пізніше 9 листопада.
Нагадуємо:
Державна інспекція ядерного регулювання доручила "Енергоатому" терміново проаналізувати безпекові ризики експлуатації енергоблоків Запорізької АЕС у випадку падіння рівня в Каховському водосховищі.
Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції відновлено після дводенного відключення, яке відбулося внаслідок обстрілів окупантів.
Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором.