Apple скоротить випуск нових iPhone на 3 мільйони через слабкий попит – ЗМІ

Apple Inc. планує випустити цьогоріч щонайменше на 3 мільйони менше iPhone 14, ніж спочатку передбачалося, внаслідок слабкого попиту та тривалої пандемії COVID-19 у Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова людей, знайомих з такими планами.

Apple і її постачальники планують виробництво 87 мільйонів пристроїв або менше, в порівнянні з попередньою метою в 90 мільйонів одиниць.

Скорочення передусім пов'язано зі слабким попитом на моделі iPhone 14 і 14 Plus, які є більш дешевими пропозиціями компанії у порівнянні з лінійкою Pro. крім слабкого попиту компанія також стикається з проблемами з поставками в Чженчжоу (Китай), де знаходиться основний складальний завод iPhone, і який нині знаходиться під тижневим локдауном через Covid-19.

Згідно з аналізом аналітиків Jefferies, продажі iPhone 14 і Plus швидко впали після їхнього випуску. Компанія раніше скасувала плани по збільшенню виробництва своїх нових iPhone в цьому році після того, як очікуваний сплеск попиту не виправдався.

Натомість Apple заявляє, що попит на її пристрої iPhone 14 Pro і Pro Max залишається високим, хоча виробництво цих телефонів буде скорочено через локдаун в Чженчжоу.